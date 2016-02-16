تنفيذ 21 حكم قضائيا بشمال سيناء

أعلن مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن شمال سيناء مساء اليوم، الثلاثاء، عن تمكن قوات الشرطة من تنفيذ 21 حكما قضائيا بدائرة قسمى شرطة ثالث ورابع العريش.

وأوضح المصدر أن الأحكام المنفذه هى حكم رقم 1014 لسنة 2003 ثان العريش تمكين لصالح "ن م ص "، حكم رقم 140 لسنة 2003 مستأنف شمال سيناء إلزام لصالح "م م م "، حكم رقم 157 لسنة 2012 مستأنف شمال سيناء فسخ وتسليم لصالح رئيس مجلس إدارة العروة الوثقى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 179 لسنة 2016 إدارى ثالث العريش، حكم رقم 136 لسنة 2010 "م.ك" شمال سيناء إلزام لصالح " ش م ع".

حكم رقم 111 لسنة 2010 م.ج العريش إلزام لصالح " م أ ع "، حكم رقم 2125 لسنة 2006 جنح ثالث العريش إلزام لصالح "ت ف ت"، حكم رقم 396 لسنة 2010 م.ج العريش إخلاء لصالح " هـ م ع"، حكم رقم 397 لسنة 2010 م.ج العريش إخلاء لصالح "هـ م ع"، حكم رقم 9 لسنة 2013 م.ج شمال سيناء إلزام لصالح " هـ ع م ".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 180 لسنة 2016 إدارى ثالث العريش.

وحكم رقم 25 لسنة 2014 مستعجل شمال سيناء فسخ وتسليم لصالح "خ ع ع"، حكم رقم 149 لسنة 2011 م.ك شمال سيناء طرد لصالح "م ح م"، حكم رقم 13 لسنة 2012 م.ك شمال سيناء طرد لصالح " خ ز م ".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 181 لسنة 2016 إدارى ثالث العريش، حكم رقم 17 لسنة 2012 م.ك شمال سيناء طرد لصالح " م ع ح"، حكم رقم 18 لسنة 2012 م.ك شمال سيناء طرد لصالح " م ع ث ح"، حكم رقم 47 لسنة 2011 م.ك شمال سيناء إخلاء لصالح " ف م م "، حكم رقم 89 لسنة 2013 م.ك شمال سيناء إزالة لصالح " و ش أ"، حكم رقم 593 لسنة 2007 م.ج زفتى إلزام لصالح السيد محافظ الغربية ، حكم رقم 9 لسنة 2013 مدنى مستأنف إلزام لصالح محكمة شمال سيناء الجزئية، حكم رقم 180 لسنة 2011 مدنى جزئى العريش إلزام لصالح محكمة شمال سيناء الجزئية .

وحكم رقم 29 لسنة 2011 مدنى جزئى العريش إلزام لصالح محكمة شمال سيناء الجزئية، حكم رقم 8 لسنة 2013 مدنى مستأنف شمال سيناء إلزام لصالح محكمة شمال سيناء الابتدائية، وتم تحرير المحاضر اللازمة .