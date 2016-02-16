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مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 18 توك توك

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مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 18 توك توك مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 18 توك توك
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4703 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات؛ منها تم ضبط 49 مخالفة تجاوز سرعات، و1640مخالفة نموذج 125، و34 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 18 توك توك، و12 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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