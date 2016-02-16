رئيس الحكومة يشكل لجنة وزارية لمواجهة مشكلات قطاع السياحة

قال هشام زعزوع ، وزير السياحة، إن اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء مع مسئولى قطاع السياحة تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص لبحث مشكلات القطاع والعمل على حلها، بجانب موافقة رئيس الوزراء على تفعيل اللجنة الوزارية للسياحة لمواجهة مشكلات القطاع.

وأوضح، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة سيكون لها اجتماع دورى، لمناقشة أهم ملفات القطاع، والترويج للقطاع السياحى وأن الموازنة الحالية للحملة الترويجية الحالية بلغت 23 مليون دولار، وهذا ليس كافيا مما يتطلب زيادتها، فتم الموافقة على بحث المعوقات والآليات التى يجب اتخاذها لتعديل موازنة الحملة الترويجية ، على أن تتقدم وزارة السياحة بطلب لوزارة المالية فى هذا الشأن.