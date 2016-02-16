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"الداخلية" لزوج سيدة اتهمت أمين شرطة بالتحرش بها: "محدش يقدر يهددك"

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"الداخلية" لزوج سيدة اتهمت أمين شرطة بالتحرش بها: "محدش يقدر يهددك" "الداخلية" لزوج سيدة اتهمت أمين شرطة بالتحرش بها: "محدش يقدر يهددك"
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، تعليقاً على أزمة السيدة التى تتهم أمين شرطة بالتحرش بها أمام محطة مترو المرج، إنه تم الاهتمام بالقضية بالتواصل مع مدير أمن القاهرة، وتم إرسال مندوب الشرطة مدحت رمضان للنيابة العامة لسؤاله فى الشكوى، وتم الاتصال بالشاكية ولكن هاتفها كان مغلقا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "أون تى فى"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أنه فيما يخصص التهديدات التى يتعرض لها زوج الشاكية: "محدش يهددك ولا حد يقدر يهددك ولا يجى جنبك، ولو حد هددك تعالى لنا"، مؤكداً إلى أنه لا تستر ولا حماية لأى شخص يخطأ وخاصة مع أى مواطن.

وقالت المواطنة غادة حسين، إنه تم استدعائها لاستجوابها فى الواقعة، وتم متابعة القضية، موضحة أنها تلقت تهديدات من أرقام هواتف مجهولة، بسبب شكوتها.

من جابنه، قال محمد السيد زوج السيدة التى تعرضت للتحرش، إنه تعرض للتهديد قيل فيه: "زى ما احنا خدناك امبارح الساعة 4.30 من عزبة النخل هناخدك تانى لو ما جبتش مراتك تتنازل عن القضية، ولو عرفنا أنك اتكلمت فى الصحافة وقلت اننا بنهددك هنوريك هنعمل ايه"، مردفاً: "أحمل مأمور ومعاون مباحث حزب المرج إن حدث لى أو أسرتى شئ، وقالى ابقى ورينا هتودى عيالك المدرسة ازاى"، متابعاً:" احنا محبوسين فى البيت".

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