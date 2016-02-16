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حسن نصر الله: إسرائيل وبعض الحكام العرب شركاء فى الحرب الكونية على سوريا

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حسن نصر الله: إسرائيل وبعض الحكام العرب شركاء فى الحرب الكونية على سوريا حسن نصر الله: إسرائيل وبعض الحكام العرب شركاء فى الحرب الكونية على سوريا
قال أمين عام حزب الله اللبنانى حسن نصرالله، إن قوات الإحتلال الإسرائيلى شريك فيما أسماه بـ" الحرب الكونية" على سوريا، مشدداً على أن هذه الحرب فشلت بفضل القيادة السورية والجيش واحتضان الشعب السورى وحلفائهم.

وتابع، اسرائيل تعتبر أن نظام الرئيس بشار الأسد يشكل خطراً على المشروع الصهيونى وعلى مصالحها فى المنطقة، زاعما خلال كلمه له فى ذكرى قادة المقاومة فى الضاحية الجنوبية لبيروت، "يجب رفض الخداع والتضليل والتآمر الذى تمارسه اسرائيل وبعض الحكام العرب".

وأضاف، "الاسرائيليون يعتبرون أنهم أمام فرصة تشكيل مناخ مناسب لإقامة تحالفات مع دول عربية سنية وإسرائيل باتت تقدم نفسها على أنها مدافعة عن أهل السنة".

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