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المعلم المصاب بـ"ذبحة صدرية": غضبت بعدما أخرج طالب "سندوتش" أثناء الشرح

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المعلم المصاب بـ"ذبحة صدرية": غضبت بعدما أخرج طالب "سندوتش" أثناء الشرح المعلم المصاب بـ"ذبحة صدرية": غضبت بعدما أخرج طالب "سندوتش" أثناء الشرح
قال سعد محمد، معلم الرياضيات بمدرسة الأورمان الثانوية بالدقى، الذى تعرض لذبحة صدرية، اليوم الثلاثاء، نتيجة سلوك أحد الطلاب داخل الفصل، إنه يعانى من الضغط، مشيرا إلى أنه أثناء شرحه أخرج أحد الطلاب "سندوتش" من حقيبته ليأكله، مما أثار غضبه.

وأضاف المعلم فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه طالبه بكتابة ما تم شرحه على السبورة، ولكن الطالب قابل طلب مدريه بالضحك مع زميل له كان يجلس بجواره، موضحا أن رد فعل الطالب أثار غضبه وطالبه بالخروج من الفصل، وامتنع الطالب عن ترك الحصة، مما أدى إلى غضبه، وشعوره بحالة دوران وسقوط وذبحة صدرية وارتفاع فى الضغط.

وأوضح المعلم، أنه يعمل مدرسا منذ ما يقرب من 36 عاما، ويبقى على انتهاء خدمته لبلوغة سن المعاش سنة واحدة، قائلا: شوفت الحلو والمر، وعدت علينا حاجات كتير، ودى سلوكيات موجودة، ومفيش عقاب الأمر الذى دفع الطالب إلى عدم تقدير معلمه.

وأضاف قائلا: كلنا اتربينا على العقاب علشان كدة طلعنا رجالة، موضحا أن مشرف الدور تدخل وأمر الطالب بالخروج، لافتا إلى أنه عقب خروجه من المستشفى جاء الطالب ووالده واعتذرا عما بدر من الابن.


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