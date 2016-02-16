الهيئة العامة للبترول: مخزون مصر الاستراتيجى من البنزين يكفى محليا 15 يوما

قال الكيميائى عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات، إن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من البنزين يقدر بـ 1.5 ألف طن تستخدم كإمداد للسوق المحلى لسد احتياجات المواطنين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، على هامش مؤتمر الصناعات التحويلية، أن هذا الكميات من البنزين تكفى لسد احتياجات البلاد لمدة 15 يوما.

وكان الكيميائى عمرو مصطفى قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس، الاثنين، أن مصر تركز فى المقام الأول على احتياجات البلاد من سولار وبنزين ثم المازوت، لافتا إلى أن معدل نسبة كميات السولار المستهدفة من الجانب السعودى 500 ألف طن والبنزين بمعدل 180 ألف طن.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع الجانب السعودى فى إطار شحنات الـ 5 سنوات ستتم رسميا فى شهر مايو المقبل، ولكن لم يتم تحديد حتى الآن إذا ما كان الكميات التى سيتم التعاقد عليها 3 أشهر أم سنة.

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