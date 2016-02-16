جديد مطاعم بيروت: أمسية تراثية في "بوليفار"

يبحث رواد مطاعم بيروت عن العروض الجديدة والبرامج المنوعة التي تنسيهم هموم وتعب النهار. في هذا الإطار، يقدم "بوليفار بيروت" أمسية تراثية كل أربعاء، بعنوان "الاربعاء بنص الجمعة"، عبارة عن عشاء قروي، يتضمّن "فقرة الحكواتي"، حيث يجول الحكواتي بين رواد المطعم ويروي حكايات شعبية يستخلص منها رواد "البوليفار" العبر والحكم.

بدورها، تجذب "فقرة البصارة" في "بوليفار بيروت" الواقع في منطقة عين المريسة على واجهة بيروت البحرية، من يطيب لهم الاستماع إلى توقعاتها على المستويات كافة، ليبقى العلم عند الله. وفي ركن بارز في المطعم، تجلس سيدة أمام جرن "الكبة"، أحد رموز المطبخ اللبناني التقليدي، لتعدّ الكبة النيئة أمام أعين الفضوليين الذين يتجمهرون حولها. وتكتمل سهرة الأربعاء، أسبوعياً، بحضور الألعاب التقليدية، مثل: طاولة الزهر ولعبة الورق، وسط حماس الحضور.

شاهدي أيضاً:

3 عناوين سياحية في "مدينة المشاهير"

روعة العمارة الإسلامية في مساجد أوروبا

صور: 7 أحواض سباحة داخلية عنوانها الاسترخاء