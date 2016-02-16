ضبط رئيس مكتب تموين وصاحب محل بقالة لاستيلائهما على أموال الدعم بالقاهرة

ألقت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس مكتب تموين وصاحب محل بقالة لاستيلائهما على أموال الدعم وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بامتناع رئيس مكتب تموين، وصاحب محل بقالة تموينية، عن تسليم البطاقات التموينية الذكية المستخرجة منذ عام 2015 الخاصة بأحد المواطنين واستيلائهما على أموال الدعم المقررة له دون علمه ودون وجود مسوغ قانونى، لحسابهما الشخصى، متربحين من وراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات من ضباط الإدارة من ضبط المتحرى عنهما، واستوليا على 3755 جنيها، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

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