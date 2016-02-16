صلاح ضد ريال مدريد - هذا ما حدث في آخر مرة واجه فيها مارسيلو

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي نشوب أزمة بين ماليك إيفونا وحسام غالي خلال مران الإثنين، كما أوضح أن أحمد الشيخ لم يعترض على جلوسه احتياطيا.

وترددت أنباء عن نشوب أزمة بين الثنائي لكن عبد الحفيظ نفى ذلك تماما موضحا أن إيفونا أصيب بكدمة في الكاحل وأشاد بالتزامه الأخلاقي والفني.

وفي تصريحاته للصحفيين قال سيد:"لا توجد أزمة بين إيفونا وغالي سواء أثناء أو عقب مران الأمس. الجابوني عانى من إجهاد بسبب كدمة في الكاحل ولم يستكمل المران وأدى تدريبات علاجية في الجمنازيوم".

وتابع "إيفونا من اللاعبين الملتزمين أخلاقيا وفنيا ولديه علاقة مميزة مع كل زملائه في الفريق".

وعن الشيخ وطلبه المشاركة "لم يطلب أحمد الشيخ من الجهاز الفني الحصول على فرصة للعب أو المشاركة كأساسي".

واستطرد عبد الحفيظ "الشيخ من العناصر المميزة بالفريق على المستويين الفني والأخلاقي. يعرف دوره جيدا كلاعب بالفريق وأن اختيار التشكيل حق أصيل للجهاز الفني ولا يمكن التحدث فيه".

وأضاف "سوف يأتي دوره في المشاركة ولكن في الوقت المناسب ووفقا لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني".

ويستعد النادي الأهلي لكي يحل ضيفا على غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل كما يحتل صدارة الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الزمالك.