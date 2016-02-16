صلاح ضد ريال مدريد - هذا ما حدث في آخر مرة واجه فيها مارسيلو

إعادة نشر - لن يكون مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد مرحبا بملاقاة فريقه لروما في دور الـ16 لدوري الأبطال نظرا لتكرار مواجهته مع محمد صلاح.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

مارسيلو لا يملك ذكريات جيدة مع صلاح حينما كان الأول في أوج تألقه مع المنتخب البرازيلي في أوليمبياد لندن 2012 والمصري يشارك ضده في مرحلة المجموعات.

سباليتي: كنت سأحزن لو غاب صلاح.. فهو مثل لاعبي ريال مدريد

تقدمت البرازيل 3-0 في الشوط الأول الذي جلس فيه صلاح على مقاعد البدلاء بسبب عدم تعافيه من إصابة.

مع بداية الشوط الثاني قرر هاني رمزي المدير الفني للفريق وقتها الدفع بصلاح الذي قلب المباراة رأسا على عقب.

فبعد أن كان المنتخب البرازيلي مسيطرا على مجريات اللقاء في الشوط الأول انتقل زمام المباراة ليد المصريين بفضل صلاح.

قدم صلاح مباراة كبيرة أمام البرازيل وخاصة مارسيلو الذي لعب أمامه في الجبهة اليسرى، وأظهر لاعب بازل وقتها عدة لمحات مهارية أمام ظهير ريال مدريد.

قلص محمد أبو تريكة النتيجة بهدف في الدقيقة 52، قبل أن يسجل صلاح هدفا رائعا في الدقيقة 76 بعد مراوغة مارسيلو.