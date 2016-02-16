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صور| انطلاق بطولة أسوان الثانية لتنس الطاولة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة‎

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صور| انطلاق بطولة أسوان الثانية لتنس الطاولة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة‎ صور| انطلاق بطولة أسوان الثانية لتنس الطاولة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة‎

بطولة أسوان الثانية لتنس الطاولة

انطلقت فعاليات بطولة أسوان الثانية لتنس الطاولة لمحافظات الصعيد، مساء اليوم الثلاثاء، والتي تنظمها منطقة أسوان لتنس الطاولة بالتعاون مع نادي التجديف للرياضيات المائية بأسوان على كأس المرحوم ضياء ميرغني بيومي، أمين صندوق نادي التجديف السابق.

وتقام البطولة بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة أسوان في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، والتي يشارك فيها نحو 200 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 15 نادي بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وبني سويف، برعاية اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان.

وأكد المهندس حسين يحيي، رئيس منطقة أسوان لتنس الطاولة، ‘‘ إن البطولة بالجهود الذاتية وهى للمرة الثانية للعام الثاني على التوالي ونتمنى أن تدرج في أجندة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، خاصة وان الصعيد خلال الفترة الماضية كان مهمشًا، وإننا نطالب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بصفته راعي الرياضة بمصر بضرورة الاهتمام بمراكز الشباب والأندية بالصعيد عامة وأسوان خاصة حتى تنتشر هذه الألعاب في الصعيد.’’

وأضاف رئيس منطقة أسوان لتنس الطاولة، أن البطولة ليس الهدف منها المنافسة فقط، بل هى رسالة للجميع على أن أسوان آمنة وبها قيادات ومنشئات رياضية تستطيع استضافة العديد من الألعاب سواء الفردية أو الجماعية ، وأن البطولة مقامة على 5 مستويات، تحت 12 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 18 سنة، والرجال، والرواد، بإجمالي 30 ميدالية منها ذهبية وفضية وبرونزية، كما سيحصل النادي أكثر ميداليات على كأس المرحوم ضياء ميرغني بيومي.

 

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