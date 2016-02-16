انطلاق مهرجان أسوان الدولي الرابع للثقافة والفنون

تنطق اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان أسوان الدولي الرابع للثقافة والفنون بمشاركة 9 فرق دولية من الهند واليونان وتونس ورومانيا والصين وأوغندا والسودان وتنزانيا و7 فرق محلية.

وقال محمد إدريس، وكيل وزارة الثقافة بأسوان، بإن المهرجان هذا العام سيكون مختلف عن الأعوام السابقة وأن برنامج المهرجان بدأ اليوم بوصول الفرق المشاركة في المهرجان وستبدأ أولى فعاليات المهرجان صباح الغد بتقديم دفيليه للفرق المشاركة بالمراكب في نهر النيل ثم حفل الافتتاح الرسمي في السابعة من مساء الغد والخميس والجمعة تقوم الفرق بتقديم عروضها في مدن المحافظة المختلفة ويومي السبت والأحد تنتقل الفعاليات إلى مدينة أبو سمبل للمشاركة في الاحتفال بتعامد الشمس.