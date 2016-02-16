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تركيا: نفضل عملية برية فى سوريا ولكن لا توافق بين الحلفاء

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تركيا: نفضل عملية برية فى سوريا ولكن لا توافق بين الحلفاء تركيا: نفضل عملية برية فى سوريا ولكن لا توافق بين الحلفاء
قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو لرويترز إن بلاده والسعودية وبعض الحلفاء الأوروبيين يرغبون فى شن عملية برية فى سوريا لكن لا يوجد إجماع فى التحالف ولم تتم مناقشة استراتيجية بهذا الخصوص بشكل جدى.

وقال أوغلو فى مقابلة فى أنقرة "بعض الدول مثلنا والسعودية وكذلك بعض الدول الأخرى فى غرب أوروبا تقول إن من الضرورى شن عملية برية.. لكن توقع هذا من وتركيا وقطر فقط فهذا أمر غير صائب وليس واقعيا."

وأضاف "إذا جرت مثل هذه العملية فيجب أن تتم بشكل مشترك على غرار الضربات الجوية (للتحالف)."

وتابع "لم يجر التحالف نقاشا جادا بخصوص هذه العملية البرية. هناك معارضون وهناك من لا يرغبون فى المشاركة لكنهم عبروا عن رغبة فى أن تقوم تركيا أو دولة أخرى بذلك."
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