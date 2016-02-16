هولاند يتقدم بتحية إجلال لبطرس غالى..و ينعى رحيل شخصية مصرية عظيمة

نعت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الذى توفى فى وقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 93 عاما فى إحدى المستشفيات بالعاصمة المصرية "القاهرة".

و أشار الاليزيه-فى بيان له اليوم/الثلاثاء/- إلى أن وفاة بطرس بطرس غالى هى رحيل لشخصية مصرية عظيمة ويعد من أبرز من خدموا الأمم المتحدة.

وأضاف الإليزيه أن بطرس غالى ظل يناضل للحفاظ على السلم ومنع النزاعات وتقريب الشعوب مع احترام تنوعها و ذلك فى المناصب الرفيعة التى شغلها كوزير خارجية مصر وكأمين عام للامم المتحدة و كأمين عام منظمة الفرنكوفونية.

و شدد البيان على أن الرئيس فرانسوا أولاند يتقدم بتحية إجلال لهذا الصديق لفرنسا بلغته وبقيمه، وعلى ضرورة ان تكون رسالة د.بطرس غالى ملهمة لعمل المجتمع الدولى فى الوقت الذى يشهد فى الشرق الأوسط مأسى جديدة.

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