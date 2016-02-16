وزارة الخارجية تنعي بطرس غالي

نعت وزارة الخارجية المصرية، عميد الدبلوماسية المصرية الدكتور بطرس بطرس غالي، السكرتير العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة والنائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية.

وقالت الخارجية، إن الفقيد كان نبراسًا للانتماء للوطن بجذوره الفكرية والثقافية والدينية، ومدافعًا أمينًا عن حقوق أمته العربية ومقدراتها، ومناضلًا أفريقيًا يفتخر بانتمائه لقارته وحق شعوبها في الاستقلال والحرية والازدهار، كما كان خير جسر تواصلت به مصر مع العالم، وعرف العالم مواقف مصر الشامخة ومبادئ سياستها الخارجية من خلاله.

وتمنت الصبر والسلوان لأسرته ومحبيه، ولتمضي ذكراه منارة تضئ الطريق لأجيال من أبناء الدبلوماسية المصرية على مر العصور.