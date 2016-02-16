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القوات المسلحة تدفع بمنافذ بيع سلع مخفضة لأهالي الداخلة في الوادي الجديد‎

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القوات المسلحة تدفع بمنافذ بيع سلع مخفضة لأهالي الداخلة في الوادي الجديد‎ القوات المسلحة تدفع بمنافذ بيع سلع مخفضة لأهالي الداخلة في الوادي الجديد‎

توزيع سلع مخفضة على المواطنين

 

قال سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة في الوادي الجديد، إن جهاز مشروع الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة دفع ، اليوم الثلاثاء، بمنفذين لطرح السلع الغذائية والاستهلاكية لأهالي مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف «محمود»، إنه تم  طرح سلع غذائية مدعمة لأهالي المركز  تشمل لحوم وجبن بمختلف أنواعها وبأسعار مخفضة عن مثيلتها بالمحال التجارية، حيث يعرض منفذ القوات المسلحة منتجاته صباحًا أمام مجلس المدينة، ومساءً بميدان المستشفى.

وأكد أن اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد وجّه بتناوب سيارات الخدمة الوطنية ومنافذ وزارة المتنقلة على جميع القرى والمدن حتى يصل الدعم لكافة المواطنين خاصة في المناطق البعيدة والمحرومة من هذه الخدمات​.

 

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