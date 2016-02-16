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صور| «كفاية» و«تمرد» ينظما مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع محب دوس

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صور| «كفاية» و«تمرد» ينظما مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع محب دوس صور| «كفاية» و«تمرد» ينظما مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع محب دوس

خلال المؤتمر الصحفي

نظمت حركة كفاية وتمرد وهيئة الدفاع عن الناشط محب دوس، مؤتمرًا صحفيًا، منذ قليل، بمقر الجمعية الوطنية للتغيير، للتضامن مع «دوس» أحد مؤسسي حملة تمرد وصاحب صياغة استمارة سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، لتسليط الضوء على ملابسات القبض عليه ليلة قداس عيد الميلاد المجيد وتفنيد إدعاءات الاتهامات الموجهة له من نيابة أمن الدولة بالانضمام لجماعة وهمية تدعي حركة شباب 25 يناير وبمناسبة مرور أكثر من 40 يوم على احتجازه.

وذلك بحضور ممثلين عن حركتي كفاية وتمرد وعن هيئة الدفاع عن «محب دوس» و«محمود السقا» بالإضافة الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية.

ومن جانبه أعلن الدكتور كمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، عن تضامن تحالف العدالة الاجتماعية، مع بيان حركة كفاية وحملة تمرد، والموقع عليه أكثر من 60 شخصية سياسية وعامة وأحزاب، للمطالبة بالإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وأضاف «زهران» ، أن شباب الثورة لم يلجأوا للعنف، على الرغم من إلقاء القبض على بعض منهم، على غرار قضايا رأي، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لا يعترف إلا بثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف أن لولا اندلاع ثورة 25 يناير لن تكون هناك ثورة 30 يونيو والدستور أبرز شاهد علي الثورتين باعترافه بهم، مدينًا قيام قوات الأمن بالقبض علي الشباب بطريقة عشوائية علي غرار تهم وهمية علي حد وصفه.

المراسل: عمر جمال

 

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