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القبض على مدير إدارة الأملاك وفنيين بحى طرة لتقاضيهم رشوة

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القبض على مدير إدارة الأملاك وفنيين بحى طرة لتقاضيهم رشوة القبض على مدير إدارة الأملاك وفنيين بحى طرة لتقاضيهم رشوة
تمكنت شرطة مباحث المرافق بالقاهرة من ضبط قضية فساد بمحافظة القاهرة بحى طرة، حيث قام بعض العاملين فى إدارة الأملاك بطلب رشوة من صاحب أحد المصانع بمنطقة شق الثعبان.

وأكدت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث المرافق وعضوية النقيب محمد الغرباوى، أن مدير إدارة الأملاك واثنين فنيين قاموا بطلب رشوة 5 آلاف جنيه من صاحب مصنع رخام بشق الثعبان مقابل استخراج رخصة تشغيل وخطاب كهرباء للمصنع الخاص به.

وبمساعدة رجال الإدارة الفنية تم تسجيل الحصول على الرشوة صوت وصورة، وتم تحرير محضر بالواقعة فى قسم المعادى، على أن تتم إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم فى الواقعة.

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مصر 365