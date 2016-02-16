القبض على عاطلين بحوزتهما 35 قطعة حشيش فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان من القبض على عاطلين من تجار المخدرات بحوزتهما 35 قطعة من مخدرالحشيش بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية مفادها قيام كل من المتهم "عبد الله.س.ح" 23 سنة عاطل مقيم حى السلام دائرة القسم، والمتهم "محمود.ع.ح" 22 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش.

وبإعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهما بدائرة القسم وبحوزتهما 35 قطعة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن نحو 200 جرام، ومبلغ مالى قدرة 150 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.