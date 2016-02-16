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ضبط مخزن غير مرخص بداخله طن فول منتهى الصلاحية بالقاهرة

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ضبط مخزن غير مرخص بداخله طن فول منتهى الصلاحية بالقاهرة ضبط مخزن غير مرخص بداخله طن فول منتهى الصلاحية بالقاهرة
تمكنت مباحث شرطة والتجارة بالقاهرة اليوم، الثلاثاء، من القبض على صاحب مخزن غير مرخص وبحوزته طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب مخزن بتجميع كميات من السلع الغذائية ويعمل بدون ترخيص فى نطاق محافظة القاهرة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لتوزيعها على المحال مقلدة للعلامات التجارية لكبرى الشركات، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل المخزن المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مالكه وطن سلع غذائية "فول" منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج والتصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم.

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مصر 365

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