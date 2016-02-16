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النيابة تطلب التحريات حول سرقة منزل وزير الزراعة السابق بطوخ

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النيابة تطلب التحريات حول سرقة منزل وزير الزراعة السابق بطوخ النيابة تطلب التحريات حول سرقة منزل وزير الزراعة السابق بطوخ
أمر محمد عبد المؤمن وكيل نيابة مركز طوخ برئاسة مصطفى رشاد بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام مجهولين بالسطو على منزل الدكتور صلاح هلال وزير الزراعه السابق والمحبوس حاليا فى قضايا فساد بالوزارة، واستيلائهم على مبلغ 8 آلاف جنيه، حيث فوجىء الأهالى بكسر فى باب المنزل.

تلقى المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغا من اهالى قرية كفر العمار بطوخ بقيام مجهولين بالسطو على منزل الدكتور صلاح هلال وزير الزراعه وسرقه بعض محتوياته. وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالمعاينه تبين وجود كسر فى باب المنزل ووجود بعثر. كما تبين أن المنزل مهجور ولا يوجد به أى أحد من أفراد عائلة الوزير السابق وتبين سرقة مبلغ 8 آلاف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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