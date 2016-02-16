أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
الأخبار - المتحدث باسم مجلس الوزراء : غرفة عمليات بالغربية لمتابعة ملابسات حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - إستشهاد الرائد عماد الركايبي آثر تصديه للإنتحاري فى محيط الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مشجع ينقذ حياة لاعب في إسبانيا

Google+ Print
بالفيديو - مشجع ينقذ حياة لاعب في إسبانيا بالفيديو - مشجع ينقذ حياة لاعب في إسبانيا

رد فاروق جعفر المدرب السابق لنادي الزمالك والمحلل الحالي على هجوم رئيس النادي مرتضى منصور عليه في الفترة الأخيرة.

وقال جعفر لـFilGoal.com: "مرتضى منصور أهلاوي".

اقرأ أيضا - فاروق جعفر لـ في الجول: أزالوا اسمي من حدائق الزمالك؟ "هو أنا جنايني"

وأضاف جعفر "منصور عضو عامل بالأهلي منذ 1970".

وأردف "عضويته في الزمالك لم تبدأ سوى في 1992، وفي عهد نور الدالي ووقع على العضوية حنفي بسطان".

وواصل "أما في الأهلي، طرده صالح سليم بعدما تم رفده من النيابة، ولم يعد إلا مع وفاة صالح سليم".

وأكد "عضوية مرتضى بالأهلي مازالت سارية حتى الآن".

اقرأ أيضا -الزمالك يقرر فسخ التعاقد مع برزنتيشن للمرة السادسة.. والسبب "شلبي وجعفر"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا