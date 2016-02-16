بالفيديو - مشجع ينقذ حياة لاعب في إسبانيا

رد فاروق جعفر المدرب السابق لنادي الزمالك والمحلل الحالي على هجوم رئيس النادي مرتضى منصور عليه في الفترة الأخيرة.

وقال جعفر لـFilGoal.com: "مرتضى منصور أهلاوي".

اقرأ أيضا - فاروق جعفر لـ في الجول: أزالوا اسمي من حدائق الزمالك؟ "هو أنا جنايني"

وأضاف جعفر "منصور عضو عامل بالأهلي منذ 1970".

وأردف "عضويته في الزمالك لم تبدأ سوى في 1992، وفي عهد نور الدالي ووقع على العضوية حنفي بسطان".

وواصل "أما في الأهلي، طرده صالح سليم بعدما تم رفده من النيابة، ولم يعد إلا مع وفاة صالح سليم".

وأكد "عضوية مرتضى بالأهلي مازالت سارية حتى الآن".

اقرأ أيضا -الزمالك يقرر فسخ التعاقد مع برزنتيشن للمرة السادسة.. والسبب "شلبي وجعفر"