صورة – كهربا وشيكابالا بعد مران الزمالك.. ' نرفزة ملعب طبيعية '

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن ما حدث بين الثنائي محمود كهربا ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" في مران الفريق يوم الثلاثاء أمرا عاديا.

وكان تيجانا قد طرد الثنائي من مران الفريق يوم الثلاثاء على خلفية مشادة كلامية بينهما استعدادا للقاء أسوان يوم الخميس المقبل.

ونشر المركز الإعلامي للزمالك صورة تجمع كهربا وشيكابالا بعد المران في غرف خلع الملابس.

وعلّق تيجانا قائلا: "لا توجد أي مشكلات بين الثنائي وما حدث لا يتعد كونه نرفزة ملعب طبيعية وتحدث نتيجة الحماس الشديد خلال التدريبات".

ونفى إسماعيل يوسف الأنباء التي ترددت بحدوث تشابك بين اللاعبين.

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