عامر حسين لـ في الجول: أنتظر رد الأمن لتقديم موعد لقاء الزمالك والاتحاد

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه بصدد تقديم موعد لقاء الزمالك والاتحاد السكندري الذي سيقام يوم الاثنين المقبل وذلك بعد تأجيل مباراة الأهلي والمصري.

وكان الأهلي والمصري من المفترض أن يلتقيا يوم الاثنين المقبل بملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من الدوري المصري، لكن تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة مع إقامتها في أسوان (طالع التفاصيل).

وفي الوقت ذاته كان من المفترض أن يلتقي الزمالك والاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل الساعة الثامنة في لقاء مؤجل من سابع جولات الدوري.

وتحدث عامر حسين لـFilGoal.com قائلا:"سوف أقوم بمخاطبة الجهات الأمنية يوم الأربعاء لتقديم موعد مباراة الزمالك والاتحاد لتقام في الساعة السادسة بدلا من الثامنة".

وبسؤاله عن سبب ذلك التبديل علق"بعد تأجيل لقاء الأهلي والمصري ليوم الثلاثاء فأصبح من المتاح أن نقدم بتقديم ميعاد مباراة الزمالك والاتحاد".

وأتم"أنتظر رد الجهات الأمنية بالموافقة لإبلاغ الناديين بموعد المباراة الجديد".