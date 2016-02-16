إعفاء حاملى الجوازات الدبلوماسية فى العراق وتونس من تأشيرة الدخول للبلدين

>وقع وزيرا خارجية تونس والعراق اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم لإعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى البلدين.

وكان وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى قد اجتمع بنظيره العراقى إبراهيم الجعفرى صباح اليوم لتقييم واقع العلاقات بين بلديهما.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية, أكد الوزيران ضرورة العمل لتعزيز التعاون فى مختلف الميادين والمجالات، واتفقا فى هذا الصدد على عقد اجتماعات الدورة الـ16 للجنة العليا المشتركة بين البلدين فى بغداد قبل نهاية العام الجارى بما يتيح الفرصة لتحقيق الانطلاقة المرجوة فى علاقات التعاون الثنائي.

كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة على الصعيدين الإقليمى والدولي، وضرورة دعم كل الجهود الهادفة إلى محاربة آفة الإرهاب وتفعيل آليات العمل العربى المشترك، بما يساعد على تحقيق مزيدا من التنسيق بين الدول العربية ويضمن شروط التنمية المستدامة فيها.

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