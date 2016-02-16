نائب ليبى لليوم السابع: الثلاثاء موعد نهائى للتصويت على حكومة السراج

قال عضو مجلس النواب الليبى، فهمى التواتى، أن مجلس النواب أمهل رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج حتى السبت المقبل للمثول أمام البرلمان لمناقشته فى التشكيلة الوزارية التى قدمها وآلية اختيار وزراء الحكومة

وأكد "التواتى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من ليبيا، مساء الثلاثاء، أن جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل ستكون موعد نهائى للتصويت على حكومة السراج، مشيرا لاعتذار رئيس المجلس الرئاسى عن الحضور فى جلسة البرلمان اليوم لعدم تواجد أعضاء المجلس وفريق العمل فى مكان واحد.

وأعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، مساء الأحد، التشكيلة الجديدة لحكومة الوفاق التى ضمت 13 وزيرًا و5 وزراء دولة.