أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نائب ليبى لليوم السابع: الثلاثاء موعد نهائى للتصويت على حكومة السراج

Google+ Print
نائب ليبى لليوم السابع: الثلاثاء موعد نهائى للتصويت على حكومة السراج نائب ليبى لليوم السابع: الثلاثاء موعد نهائى للتصويت على حكومة السراج
قال عضو مجلس النواب الليبى، فهمى التواتى، أن مجلس النواب أمهل رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج حتى السبت المقبل للمثول أمام البرلمان لمناقشته فى التشكيلة الوزارية التى قدمها وآلية اختيار وزراء .

وأكد "التواتى" فى تصريحات خاصة لليوم السابع من ليبيا، مساء الثلاثاء، أن جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل ستكون موعد نهائى للتصويت على حكومة السراج، مشيرا لاعتذار رئيس المجلس الرئاسى عن الحضور فى جلسة البرلمان اليوم لعدم تواجد أعضاء المجلس وفريق العمل فى مكان واحد.

وأعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، مساء الأحد، التشكيلة الجديدة لحكومة الوفاق التى ضمت 13 وزيرًا و5 وزراء دولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن