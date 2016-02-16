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أخبار العراق اليوم.. داعش يقطع رقاب 3 أشخاص بتهمة "سب الله" فى العراق

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أخبار العراق اليوم.. داعش يقطع رقاب 3 أشخاص بتهمة "سب الله" فى العراق أخبار العراق اليوم.. داعش يقطع رقاب 3 أشخاص بتهمة "سب الله" فى العراق
تناولت أخبار أخبار العراق اليوم ، العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الصوفية شرقى الرمادى تضم رفاة 50 مدنيا بينهم أطفال، كما ألقت أخبار أخبار العراق اليوم الضوء على إعدام داعش الإرهابى، 3 أشخاص بقطع رقابهم بتهمة سب الذات الإلهية.

أخبار العراق اليوم


>العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الصوفية شرقى الرمادى تضم رفاة 50 مدنيا بينهم أطفال. وعثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية تحوى على رفات 50 شخصا مجهولى الهوية أثناء عمليات تفتيش فى منطقة الصوفية شرق الرمادي. وتعد هذه المقبرة آخر مقبرة اكتشفت فى المناطق التى كان تنظيم "داعش" الإرهابى يسيطر عليها قبل تحريرها من قبل القوات العراقية.

وأعلنت خلية الإعلام الحربى فى العراق، فى 9 فبراير عن فتح طريق الرمادى ـ بغداد بعد أن تم تحرير جميع محاور مدينة الرمادى من سيطرة "داعش".

أخبار العراق اليوم


>أعدم تنظيم داعش الإرهابى، فى محافظة نينوى العراقية، 3 أشخاص بقطع رقابهم بتهمة سب الذات الإلهية، وسط تجمع لأهالى المدينة. وقال التنظيم فى بيانًا مختصر، "إنه تم إقامة الحد وتنفيذ حكم الله بقطع رقاب أربعة شباب فى نينوى سبوا الله تعالى".

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