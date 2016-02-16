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روسيا: لا نرى أي دليل على تورط تركيا في «إسقاط الطائرة» بسيناء

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روسيا: لا نرى أي دليل على تورط تركيا في «إسقاط الطائرة» بسيناء روسيا: لا نرى أي دليل على تورط تركيا في «إسقاط الطائرة» بسيناء

أول صورة للطائرة الروسية المنكوبة بسيناء

أكد رئيس جهاز الأمن الفيدرالى الروسى ألكسندر بورتنيكوف، أن روسيا لا ترى أى أثر لتركيا متعلق بسقوط الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء A321، والتى راح ضحيتها 224 شخصا بينهم 25 طفلا.

وأضاف رئيس جهاز الأمن الفيدرالى الروسى للصحفيين اليوم الثلاثاء، بحسب “رويترز”، أنه لا يوجد أى أثر لتركيا، كما تشير التحقيقات.

كانت الطائرة الروسية من طراز إيرباص “إيه321″ قد سقطت شمال سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولى متجهة إلى مطار سان بطرسبورغ، ما أدى إلى تحطمها ومقتل من كانوا على متنها والبالغ عددهم 217 راكبا، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 7 أفراد.

يذكر أن صحيفة “كوميرسانت” الروسية كانت قد نشرت تقريرا صحفيا، فى بداية يناير، يفيد باحتمالية ضلوع جماعة “الذئاب الرمادية” التركية اليمينية المتطرفة فى حادث إسقاط الطائرة.

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