رئيس الورزاء ينعي بطرس غالي: نثمن تمثيله المشرف لمصر في المحافل الدولية وخدمتها داخليًا

نعى رئيس الورزاء، المهندس شريف إسماعيل، في بيان له اليوم، الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة، الذي توفي عصر اليوم الثلاثاء، مثمنًا ماقدمه الراحل على مدار عمره الطويل من إسهامات من خلال التمثيل المشرف لبلاده في المحافل الدولية، وما قدمه في خدمة وطنه عبر تقلد عدد من المناصب في الداخل.

وقال البيان الصادر عن رئيس الوزراء: “ينعي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعميق مشاعر الحزن والأسى، عميد الدبلوماسية المصرية الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة، كما يتوجه رئيس مجلس الوزراء بخالص التعازي إلى أسرة الراحل العظيم متمنياً أن يلهمهم الله الصبر والسلوان”.

وأضاف البيان: “وثمن المهندس شريف إسماعيل ما قدمه الدكتور بطرس غالي على مدار عمره الطويل من إسهامات من خلال التمثيل المشرف لبلاده في المحافل الدولية بتولي منصب أمين عام للأمم المتحدة خلال فترة سادتها ظروف شديدة الدقة على الساحة الدولية، وكذلك ما قدمه في خدمة وطنه عبر تقلد عدد من المناصب في الداخل أهمها منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان”.