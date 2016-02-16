أخبار عاجلة

تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
تغطية خاصة - الصحة : إستشهاد 27 شخصاً وإصابة 56 آخرين في حادث تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا -
عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية -
تغطية خاصة - الإعلايمة/ سناء منصور .. تغالب دموعها بعد الحادث الإرهابي الأليم " نحن جسد واحد " -
الأخبار - المتحدث باسم مجلس الوزراء : غرفة عمليات بالغربية لمتابعة ملابسات حادث طنطا الإرهابي -
الأخبار - إستشهاد الرائد عماد الركايبي آثر تصديه للإنتحاري فى محيط الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس الورزاء ينعي بطرس غالي: نثمن تمثيله المشرف لمصر في المحافل الدولية وخدمتها داخليًا

Google+ Print
رئيس الورزاء ينعي بطرس غالي: نثمن تمثيله المشرف لمصر في المحافل الدولية وخدمتها داخليًا رئيس الورزاء ينعي بطرس غالي: نثمن تمثيله المشرف لمصر في المحافل الدولية وخدمتها داخليًا

شريف اسماعيل (أرشيفية)

نعى رئيس الورزاء، المهندس شريف إسماعيل، في بيان له اليوم، الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة، الذي توفي عصر اليوم الثلاثاء، مثمنًا ماقدمه الراحل على مدار عمره الطويل من إسهامات من خلال التمثيل المشرف لبلاده في المحافل الدولية، وما قدمه في خدمة وطنه عبر تقلد عدد من المناصب في الداخل.

وقال البيان الصادر عن رئيس الوزراء: “ينعي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعميق مشاعر الحزن والأسى، عميد الدبلوماسية المصرية الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة، كما يتوجه رئيس مجلس الوزراء بخالص التعازي إلى أسرة الراحل العظيم متمنياً أن يلهمهم الله الصبر والسلوان”.

وأضاف البيان: “وثمن المهندس شريف إسماعيل ما قدمه الدكتور بطرس غالي على مدار عمره الطويل من إسهامات من خلال التمثيل المشرف لبلاده في المحافل الدولية بتولي منصب أمين عام للأمم المتحدة خلال فترة سادتها ظروف شديدة الدقة على الساحة الدولية، وكذلك ما قدمه في خدمة وطنه عبر تقلد عدد من المناصب في الداخل أهمها منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا