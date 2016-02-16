ركلة جزاء جدلية تمنح الإسماعيلي فوزا صعبا على المقاولون

تغلب الإسماعيلي بصعوبة على منافسه المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في ملعب الأول.

واستضاف الإسماعيلي منافسه المقاولون لحساب الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ونجح الدراويش في تحقيق انتصارهم الثاني مع مدربهم خالد القماش بعد الفوز على الزمالك في وقت سابق والتعادل مع أسوان والهزيمة من الانتاج الحربي.

سجل هدف المباراة الوحيد مروان محسن من ركلة جزاء جدلية في الدقيقة 76.

ففي كرة مشتركة بشكل طبيعي داخل منطقة جزاء المقاولون تدخل مدافع ذئاب الجبل مع مروان محسن مهاجم الدراويش فسقطت الكرة لإيمانويل بناهيني أمام حارس المرمى في الوقت الذي أطلق الحكم صافرته باحتساب ركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 بفارق ست نقاط عن أول مراكز الهبوط.