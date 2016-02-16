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عامر حسين لـ في الجول: أنتظر رد الأمن لتقديم موعد لقاء الزمالك والاتحاد

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عامر حسين لـ في الجول: أنتظر رد الأمن لتقديم موعد لقاء الزمالك والاتحاد عامر حسين لـ في الجول: أنتظر رد الأمن لتقديم موعد لقاء الزمالك والاتحاد

نشر موقع "ساندالز فور جول بوستس" البريطاني المختص بالكرة الإفريقية والآسيوية قائمته لأفضل 100 لاعب إفريقي في 2015.

وضمت القائمة 6 أسماء مصرية، تصدرها لاعب روما محمد صلاح في المركز الـ14 وتلاه لاعبا الزمالك باسم مرسي في المركز الـ28 ثم أحمد الشناوي في المركز الـ43.

وأكمل قائمة المصريين لاعب أرسنال محمد النني في المركز الـ56، ثم لاعبا الزمالك أيمن حفني ومحمود كهربا في المركزين الـ80 والـ93 على الترتيب.

كما ضمت القائمة لاعب الأهلي، الجابوني ماليك إيفونا، والذي أتى في المركز الـ59.

وتصدر القائمة مواطن إيفونا ونجم دورتموند بيير إيمريك أوباميانج، ثم سيرجي أورييه لاعب باريس سان جيرمان، وتلاهما الجزائري نجم ليستر سيتي رياض محرز.

وضمت بقية قائمة العشرة الأوائل..

أوديون إيجالو (واتفورد – نيجيريا) – ياسين براهيمي (بورتو – الجزائر) – يايا توريه (مانشستر سيتي – كوت ديفوار) – ساديو ماني (ساوثامبتون – السنغال) – جيرفينيو (روما "انتقل لشانجهاي الصيني في العام الجديد" – كوت ديفوار) – أندريه أيو (سوانزي سيتي – غانا) – روبرت كيديابا (مازيمبي – الكونغو الديمقراطية).

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