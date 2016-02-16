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فيديو | «ONTV» تخترق مجال «الأفلام الوثائقية» بـ4 أعمال لإثراء فكر المشاهدين

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فيديو | «ONTV» تخترق مجال «الأفلام الوثائقية» بـ4 أعمال لإثراء فكر المشاهدين فيديو | «ONTV» تخترق مجال «الأفلام الوثائقية» بـ4 أعمال لإثراء فكر المشاهدين

ONTV

استمراراً لحرص ONTV على تقديم الأفضل إلى مشاهديها، حرصت ONTVعلى توثيق الأحداث الجارية وإحياء الماضي بأفلام تسجلية متنوعة من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالقناة، للعمل علي إثراء فكر المشاهد المصري، وتعمل القناة في الوقت الحالي على إنتاج أفلام عالية الجودة عن القضايا ذات الاهتمام العربي والعالمي بطريقة شيقة ومثيرة ومختلفة، فهدفنا هو تحقيق إعلام وثائقي شيق يحترم فكر المشاهد ويساهم في زيادة وعيه وثقافته.

ومن أهم ما أنتجت ONTV، فيلم “قصة حياة” يدور حول تاريخ قناة السويس، وتأثيرها على مدن القناة، وكيف تم تعمير الصحراء وتحويلها إلى أرض تضم مختلف الثقافات، ويعرض الفيلم الصراعات التي ترتبت على نشأة القناة وعلاقتها بحروب (1956-1967-1973)، ودور أهالي القناة في مواجهة هذه الصراعات، وتغلبهم عليها، كما يرصد الفيلم أيضًا معاناة التهجير التي تعرض لها الأهالي، وكيف عادوا مرة أخرى إلى أرضهم وقاموا بتعميرها، والتطورات التي طرأت على أهم المنشآت التي كانت موجود أثناء إنشاء القناة ومصيرها الآن.

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وفيلم “الاختيار” وهو فيلم تسجيلي حول تاريخ الانتخابات المصرية وعرض قبل بداية أول جلسة من انتخابات مجلس الشعب.

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وفيلم” 1113 كورنيش النيل” وهو فيلم تسجيلي يوثق ستون عاما من صنع القرار داخل مبنى بلدية القاهره الذي اصبح مقرا للإتحاد الإشتراكي ثم الحزب الوطني ومراحل هدم المبنى.

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فيلم “رحلة إلى أعماق الكون” وهو أول فيلم وثائقي مصري عن الفلك، يعتبر الأول من نوعه في تاريخ حيث يأخذك الفيلم في رحلة إلى أعماق الكون، ويسرد الفيلم قصصًا عن نشأة الكون مُنذ البداية، وتكوين المجرات، والكواكب، وجدير بالذكر أن الفيلم تم عرضه علي شاشة مخصصة للجمعية المصرية للفلك بمعرض الكتاب الدولى.

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