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مجلس الأمن ينعى بطرس غالى.. والأعضاء الـ15 يقفون دقيقة حدادا على روحه

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مجلس الأمن ينعى بطرس غالى.. والأعضاء الـ15 يقفون دقيقة حدادا على روحه مجلس الأمن ينعى بطرس غالى.. والأعضاء الـ15 يقفون دقيقة حدادا على روحه
نعى رافائيل داريو راميريز سفير فنزويلا بالأمم المتحدة والرئيس الحالى لمجلس الأمن الدولى لشهر فبراير، اليوم الثلاثاء، الأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية بطرس بطرس غالى الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتوفى بطرس غالى عن عمر ناهز 94 عاما، وشغل غالى منصب الأمين العام للأمم المتحدة لمدة خمسة أعوام من 1992 إلى 1996، ووقف أعضاء مجلس الأمن الدولى الخمسة عشر دقيقة حدادا على روح بطرس غالى.

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