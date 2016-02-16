تشييع جثمان بطرس غالى الخميس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

قال أحد أقارب الدكتور بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة، إن مراسم دفن وتشييع جثمان الراحل ستكون يوم الخميس المقبل من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشار، فى تصريحات خاصة، إلى أن عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسيين وشخصيات دولية سيشاركون فى مراسم التشييع الجثمان.

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