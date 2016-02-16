Instant Glow مجموعة مكياج ربيع 2016 من كلارنس

لا يرتبط الإحساس بالإشراق والنضارة بالسنّ فحسب... بل يتعلّق الأمر بالتألّق! إنّه معزّز للجمال والثقة لا ينتظر سوى أن يُكشَف عنه. وهو ماكياج يعتني بالبشرة لمنحها لوناً شفافاً، في حين تُشعّ العينان بالإطراء وتقوم الألوان المتقزّحة والشفاه اللامعة بالتقاط الضوء.

وتتمتّع كلّ منها بتألّقها الخاصّ.

بشرة مُفعمة بالصحّة.

الكريم اليوميّ المنشط Daily Energizer Cream

إنّ المفتاح إلى بشرة رائعة هو العناية بالبشرة

يُعتبر الكريم اليوميّ المنشط Daily Energizer Cream* مزيجاً نباتياً مجدّداً للنشاط يقوم بترطيب بشرتكِ ويجعلها مرنة ومرتاحة مع لون متألّق. إنه سرّ الحصول على مظهر منتعش.

• مشتقّ من الفيتامين "سي" لتعزيز النشاط الخلوي طوال اليوم.

• الكركم: تابل مضاد للذرات الحرّة يحمي الخلايا من الأكسدة.

• رجل الأسد: نبتة تنظّم الإفرازات الدهنيّة وتعزز إشراق لون البشرة.

أوّل كريم BB من "كلارنس" Clarins لاستعادة توازن البشرة

تجديد لون بشرتكِ

يجانس ويصحّح لون البشرة غير المتوازن... هذا هو ما تتوقعينه من كريمكِ BB.

يمنح بشرتكِ العناصر الأساسيّة لموازنة تألّقها الكامل والكشف عنه؟ يُعدّ هذا ابتكاراً!

يُعتبر كريم BB Skin Detox Fluid SPF 25 نصف ماكياج ونصف مستحضر للعناية بالبشرة، وهو يحسّن لون البشرة بشكلٍ فوريّ ويمنح البشرة دورة حياةٍ جديدة.

خفيف ورقيق

نفحةٌ من الهواء المنعش ضمن تركيبة فائقة الرقّة؟ تقدّم "كلارنس" Clarins الترياق الجديد لبشرة تعاني من الاختناق وتبحث عن الخفّة. إنّ كريم BB Skin Detox Fluid SPF 25 غنيّ بمكوّنات أساسيّة للعناية بالبشرة، وهو يمنح لون بشرة مثالياً... مع لمسة نهائيّة مثاليّة الخفّة.

التوازن والأكسيجين

يُعدّ كريم BB Skin Detox Fluid SPF 25 الأفضل من ناحية الخفّة، وذلك بفضل تركيبته الخفيفة والقابلة للتنفّس. يحتوي سائل BB المعزّز ببذور الأسيرولا التي تشجّع الأكسجنة الجيّدة للبشرة، على نقيع من النباتات المفيدة التي تستعيد توازن البشرة... الينغ واليانغ لديها. ويساعد مستخلص إكليليّة المروج في الحفاظ على توازن فلورا البشرة، فتتجدّد البشرة يوماً بعد يوم وتتألّق صحّةً.

الحماية

يقوم كريم BB Skin Detox Fluid SPF 25 بحماية البشرة من بيئتها بواسطة مركّب "كلارنس" Clarins الحصري المضاد للتلوّث: "درع" نباتي وقائي مؤلّف من مستخلصَي نبات الخفج والشاي الأبيض، مدمجَين مع حماية بنسبة 100% من أشعة الشمس ما فوق البنفسجيّة UVA وUVB (SPF 25).

الترطيب والتألّق

تصبح البشرة مرطّبة ومرتاحة بفضل مستخلص الألوة فيرا العضوي ومركّب حمض الهيالورونيك. يقوم السائل بتصحيح الشوائب من خلال العناصر الملوّنة 3D Radiance التي تجزّئ الضوء إلى 3 أبعاد بشكلٍ بصريّ. ويتمّ توحيد تركيبة البشرة برقّة من دون أيّ أثر عن السماكة.

تعزّز "كلارنس" Clarins جمال النساء مع نتائج واضحة:

أفادت 94,4% من النساء اللواتي قمنَ بتجربة BB Skin Detox Fluid SPF 25 أنّه سمح للبشرة بالتنفّس في نهاية اليوم*.

زيادة التألّق بنسبة 71% بعد 4 أسابيع من الاستخدام*.

أحمر شفاه "كيس مي ليبس" Kiss-me lips

أحمر الشفاه Rouge Eclat

مزيج مُلفت من الألوان والراحة

لكي يتألّق لون أحمر الشفاه بالفعل، إنكِ تحتاجين إلى شفاه ناعمة ومرنة. لذا تقوم "كلارنس" Clarins بغمر عناصرها الملوّنة بتركيبة نباتيّة غنيّة وحريريّة تمنح راحة فوريّة.

ها هي الشمس...

تحصل زهرة دوار الشمس على لونها المتألّق من أشعة الشمس. ويتمّ استخدام الزيت والشمع من بذورها في قطاع التجميل من أجل خصائصها المرطّبة والوقائيّة.

يذوب على الفم

هل تبحثين عن شفاه مُغذّاة وناعمة ومُفعمة بالراحة؟ يقوم "روج إيكلا" Rouge Eclat بدمج الشموع النباتيّة من الميموزا والجوجوبا ودوار الشمس، ومواد غير قابلة للتصبين من الكاكاو، تساعد جميعها على تغذية الشفاه ومنحها الراحة.

شباب إلى الأبد

تقوم ثلاثة مكوّنات أساسيّة بحماية الشفاه من التقدّم في السنّ: الفيتوسفينغوزين، وهو مكوّن مضاد لتقدّم البشرة في السنّ، والغاما أوريزانول ومشتقّ التوكوفيرول لحماية الشفاه من التأثيرات المضرّة للذرات الحرّة.

درجات زهريّة لامعة

تحتفل "كلارنس" Clarins باللون الزهري، وهو اللون المثالي لتألّق صحّي. مع اللون الزهري الدافئ لإبراز لون البشرة، واللون الزهري الكرزي لإشراق العينَين، ولون طلع الزهر بنفس رقّة برعم الزهرة وبرالين الزهر الناعم والطريّ.

مستحضر الشفاه Instant Light Natural Lip Perfector

وتستمرّ الملحمة...

ينضمّ لونان جديدان إلى تشكيلة مستحضر الشفاه Instant Light Natural Lip Perfector. إنّ هذا الجَل اللذيذ والذائب غنيّ بزبدة الكريتة، وهو لا يُقاوم فيلوّن الشفاه بلمسة نهائيّة شفافة وطبيعيّة ولامعة.

يُباع مستحضر واحد من Instant Light Natural Lip Perfector كلّ 36 ثانية حول العالم*.

ترطيب متواصل طوال أربع ساعات**

يدين مستحضر الشفاه Instant Light Natural Lip Perfector بتأثيره المعزّز للامتلاء إلى ببتيد يعزز إنتاج حمض الهيالورونيك ويحافظ على مستويات ترطيب مثاليّة.

مستحضر تلميع الشفاه Gloss Prodige

لمان كريستالي...

سواء تمّ استخدامه منفرداً لتغطية الشفاه ومنحها الراحة أو تمّ تطبيقه فوق أحمر الشفاه لتعزيز لونه، يشكّل مستحضر Gloss Prodige 12 crystal المستحضر المعزّز للتألّق لكامل ماكياجِ.

* مصدر داخلي لدى "كلارنس" Clarins، حجم المبيعات للموزعين في جميع أنحاء العالم عام 2014.

** اختبار تجريبي – 12 إمرأة.