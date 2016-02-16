هيا عبد السلام تكشف أسرار جمالها لـ سيدتي

- ماذا يعني لك أن تكوني سفيرة لـ Garnier ؟

انا دائماً أؤمن أن الجمال الطبيعي والصحي لديه القوة ليجمع الناس. لو المرأة تشعر بالجمال والثقة تستطيع أن تعكس ذلك على كل من حولها. هذا ما يفعله غارنييه، يلهم كل امرأة أن تكون أفضل وتكون سعيدة بنفسها لتعكس هذا الحب لمن حولها ويقوم بذلك بفضل استخراجه من الطبيعة أفضل المكونات.

- تنهين العام 2015 بتعاون جديد مع علامة غارنييه. لماذا برأيك وقع اختيار غارنييه عليكِ لتمثيلها في المنطقة؟

أنا دائما مؤمنة بالجمال الطبيعي والتواضع والقربة من معجبيني. وأؤمن أيضاً بالثقة في النفس والرضاء بالنفس وهذا ما أقوله لمعجبيني دائماً. ان غارنييه يشاركني نفس المبادئ ولذلك نحن نكون الفريق المثالي.

- أخبرينا أكثر عن تفاصيل هذا التعاون، وما هو الدور الذي ستقومين به كناطقة رسمية باسم العلامة؟

مع غارنييه لدي الفرصة للمشاركة في نشر رسالة الجمال الطبيعي و الثقة في النفس لكل نساء الخليج. غارنييه يقدم حلول ذكية بمكونات مستخرجة من الطبيعة لنشر الثقة, و الجمال الصحي و الطبيعي.

- ما الذي يعنيه لك الجمال؟

الجمال في عيون الناظر، و لكن لي الجمال هو طبيعي وصحي ويملأ الوجه بالثقة والنضارة وبذلك يجمع الناس.

- أنت ممثلة مشهورة وغالباً ما تكونين أمام الكاميرا، وهذا يتطلب عناية إضافية بالبشرة. ما هو روتينك الجمالي للاعتناء ببشرتك خلال أيام التصوير؟

أنا دائما أمام الكاميرا وايامي مليئة بتصوير، لذلك يجب ان يكون لدي حل سريع يعطيني بشرة مثالية فورا. للعناية ببشرتي واخفاء أي عيوب أستخدم بي بي كريم من غارنييه، لأنه يرطب البشرة، يغطي، ويحميني من أشعة الشمس، كل هذا من لمسة واحدة! معروف عني أني لا أضع الكثير من المكياج، لذلك بي بي كريم مناسب جدا لي، لأنه يعتني ببشرتي ويتركها للتتنفس!

ما هي النصيحة الجمالية التي تحبين مشاركتها مع جمهورك من النساء؟ شيء تعلمته بالتجربة وأدركت أنه مهم جداً؟

الأعتناء بالبشرة مهم جدا، يجب تنظيف البشرة جيدا والأعتناء بها أيضا. أن يكون لديك روتين يومي للهتمام بالبشرة ذلك يمنع ظهور الشوائب، علامات الشيخوخة المبكرة مثل الخطوط الرفيعة أو التجاعيد وبذلك تصبح بشرتك نضرة وصحية!

- لو ألقينا الآن نظرة على حقيبتك، ما هي المستحضرات التي سنجدها فيها من غارنييه؟

أنا لا أترك بيتي من دون بي بي كريم لأني أضعه في كل أوقات اليوم.