كيف يتأثر الـ مكياج بدرجات الحرارة؟

نشتكي جميعًا من ملمس البشرة الزيتي، في فصل الصيف. وقد تلجأ معظم الفتيات إلى علاج هذه المشكلة بالإكثار من طبقات المكياج، في حين يبدأ الحلّ مع الاستيقاظ من النوم؛ وذلك باتّباع بعض النصائح البسيطة، التي تساعدك على العناية ببشرتك في هذا الجو الحار، ثم التألق بجمالها وجاذبيتها، على الرغم من الطقس السيّء.

إليك "سيدتي" بعضًا من هذه النصائح للحفاظ على رونق بشرتك في هذه الأشهر الحارة:

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1.اختاري المنظف المناسب لبشرتك: اختاري المنظف الذي يحتوي على حمض الصفصاف، فهو مكوّن رائع لتنظيف البشرة والتخلص من الدهون الزائدة في داخلها، كما أنه علاج رائع للبشرة الدهنية عمومًا؛ لأنه يساعدها على التخلص من العيوب والزيوت الزائدة، كما أنه يساعدك في تطبيق مكياج سلس ومتناغم مع البشرة.

2.لا تفرطي في تنظيف وجهك: إنّ الإفراط في غسل البشرة يساعد على إنتاج المزيد من الزيوت لتعويض البشرة عن الزيوت التي فقدتها من التنظيف، مما قد يجعل وضع الزيوت والدهون على بشرتك أكثر سوءًا. اكتفي بغسل وجهك بالغسول مرتين يوميًّا، مرةً في الصباح، وأخرى قبل النوم فقط.

3.لا تنسي الواقي من الشمس: لا تتركي المنزل من دون واقٍ من الشمس لتحمي بشرتك من أضرار الأشعة ما فوق البنفسجية.

4.الكريم التمهيدي: سواءً وضعت المكياج أم لم تضعيه، يبقى عليك وضع الكريم التمهيدي على بشرتك. فعند وضعه قبل المكياج سيساعدك ذلك على الظفر بمكياج يدوم لفترة طويلة؛ وإن لم تضعي المكياج فهو غني، وسيوفر لبشرتك المواد الغذائية التي تساعد على توهّج البشرة.

5.اختاري المكياج الخفيف: تجنبي وضع الكثير من المكياج في ظلّ درجات الحرارة العالية؛ فذلك يؤدّي إلى سدّ المسام، وإلى ظهور حبّ الشباب، وإلى التسبب بمشكلات أخرى لبشرتك.

6.لا للكريمات الثقيلة: تجنبي وضع الكثير من الكريمات على بشرتك قبل النوم. بالتأكيد، قد اكتفيت من الكريمات طوال اليوم، فاحرصي على تهدئة بشرتك من كافة المنتجات الكيميائية ومستحضرات التجميل قبل النوم، مع وضع أحد الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، لتغذية بشرتك وتجديد نضارتها، أثناء النوم، لتستيقظي في صباح اليوم التالي ببشرة نضرة ومتوهّجة من دون أن تتأثر بحرارة الجوّ.

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