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تصدع جديد بجدران منزلين بالناصرية بأسوان نتيجة تسرب المياه

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تصدع جديد بجدران منزلين بالناصرية بأسوان نتيجة تسرب المياه تصدع جديد بجدران منزلين بالناصرية بأسوان نتيجة تسرب المياه
شهدت منطقة الناصرية الوسطى بمدينة أسوان، اليوم، الثلاثاء، تصدع جديد بجدران منزلين نتيجة تسرب مياه الشرب ليرتفع بذلك عدد المنازل المتأثرة من المياه المتسربة من خط المياه العمومى بالمنطقة لخمسة منازل منها ثلاثة، تعرضت لحدوث انهيار جزئى، فى نفس السياق تواصل.

الأجهزة التنفيذية بأسوان أعمال إحلال وتجديد خط مياه شرب متهالك طوله 400 متر، كان قد تسبب فى حدوث انهيار جزئى خلال الأيام القليلة الماضية بثلاث منازل بمنطقة الناصرية شرق مدينة أسوان كما جارى تركيب وصلات فرعية للمنازل، فى الشوارع المتضررة، وكذلك تركيب حنفية حريق، فيما تم نقل الأسر المتضررة لشقق الأيواء العاجل .

جدير بالذكر أنه استجابة لما نشره "اليوم السابع" حول انهيار منزلين بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان فقد قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إيفاد لجنة برئاسة اللواء محمد عاطف السكرتير العام للمحافظة لمعاينة مشكلة تصدع بعض المنازل بمنطقة الناصرية الوسطى على أرض الواقع لاتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية أرواح وسلامة وممتلكات المواطنين المقيمين فيها، حيث تحركت اللجنة إلى المنطقة لمعاينة ذلك، وتم العرض على محافظ أسوان الذى وجه بسرعة إخلاء سكان أحد المنازل المتضررة لوجود انهيار لأحد حوائط المنزل والمكون من طابقين، مع توفير 2 شقة سكنية من الإيواء العاجل للأسر المقيمة بهذا المنزل بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الترميمات التى سينفذها مجلس مدينة أسوان بعد قيام مهندسى حى شرق بإعداد مقايسة بالتكلفة المطلوبة، وشدد المحافظ على سرعة إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالشارع الذى يوجد به هذه المنازل بطول 400 متر، التى تسببت فى هذه التصدعات لتهالكها، بجانب تركيب حنفية إطفاء بناء على طلب الأهالى لضيق الشوارع وصعوبة وصول عربات الإطفاء فى حال حدوث أى حرائق مستقبلاً.

تصدع جدران المنازل (1)

تصدع جدران المنازل (2)

تصدع جدران المنازل (3)
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