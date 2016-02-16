أهالى الكرادوة بدسوق يطالبون بتنفيذ قرار بناء مدرسة رياضية

طالب أهالى قرية الكرادوة التابعة لمركز دسوق بتنفيذ قرار التخصيص، الذى صدر ببناء مدرسة ثانوى أو مدرسة رياضية "إعدادى وثانوى" على مساحة 20 قيراطا مخصصة منذ عام 1996 وحتى الآن لم يتم بناء المدرسة عليها.

قال أيمن إمام " محاسب" من أهالى القرية إن أحد الأهالى تبرع بقطعة الأرض لإنشاء مدرسة ثانوية ولكن المسئولين رفضوا لأن بناء المدارس الثانوى حسب الموقع الجغرافى وعدد الطلاب وأقرب مدرسة لنا فى العجوزين، وبيننا وبينها 10 كيلو مضيفا المشكلة أن أهالى قرية شابة والتى بيننا وبينها 4 كيلو حصلوا على موافقة بفتح فصلين ثانوى بالمدرسة الإعدادى وبين أولادنا وأولادهم خلافات ولن نترك أولادنا يذهبوا لها ونطالب ببقاء أولادنا فى العجوزين كما نطالب ببناء قطعة الأرض المتبرع بها مدرسة إعدادى ثانوى تعليم رياضى لعدم وجود مدرسة رياضية بد سوق.

وأضاف السيد منصور عبدالواحد بشركة مياه الشرب، أطالب بإنشاء المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية التى حصلنا موافقة على تخصيص قطعة الأرض المتبرع بها منذ عام 1996 كما حصل عضو البرلمان الحالى سيد أحمد عيسى والذى كان عضو بمجلس الشورى على موافقة لتخصيص الأرض كمدرسة اعدادى ثانوى رياضى ومن يومها لم يستجب لنا سواء من المسئولين بالمحافظة ولا هيئة الأبنية التعليمة.

وأشار طلبة عسر، من أهالى الكرادوة، إلى أنه لا يوجد مدرسين ألعاب رياضية بدسوق ونجد صعوبة فى إلحاق أبناؤنا بالمدرسة الرياضية بالإسكندرية وقد لا نجد مكانا لهم بها لذا نطالب بسرعة بناء الأرض المخصصة لبناء المدرسة الرياضية بالقرية.



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