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رئيس جامعة بنى سويف يفتتح صيدلية بالحرم الجامعى لخدمة الطلاب

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رئيس جامعة بنى سويف يفتتح صيدلية بالحرم الجامعى لخدمة الطلاب رئيس جامعة بنى سويف يفتتح صيدلية بالحرم الجامعى لخدمة الطلاب
افتتح الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية بالجامعة، اليوم الثلاثاء، صيدلية الجامعة كفرع من فروع صيدليات المنتشرة فروعها بجميع أنحاء الجمهورية لتقديم خدمات صرف الأدوية والمستلزمات الطبية.

أكد رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية على اهتمامه المتواصل بكامل الرعاية الصحية لأسرة الجامعة للتخفيف عن كاهلهم واستكمال المنظومة الطبية فى جميع جوانبها، ويأتى افتتاح الصيدلة خطوة فى هذا الطريق من خلال صيدليات مصر بما لها من خبرة فى هذا المجال مع مختلف مؤسسات الدولة والجامعات والتى تختص بتقديم الخدمة الطبية المتميزة بما يليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة.

أوضح رئيس الجامعة أن الصيدلية توفر الأدوية والمستلزمات الطبية حيث تقدم كافة خدمات صرف الدواء المحلى والمستورد بنسبة خصم محددة وفقا للتعاقد المبرم بنسبة 15% للمحلى و 8% للمستورد تتمتع به أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وقيام الصيدلية أيضًا بصرف الروشتات والوصفات الطبية الصادرة من مستشفى قصر العينى الفرنساوى بحد أقصى 300 جنيه فى الحالات العادية للصرف بالإضافة للمرضى الذين لهم قرارات علاجية يتم الصرف لهم وفق القرار العلاجى للجنة الطبية العليا أيا كانت القيمة وسيتم التعامل مع صيدلة الجامعة وكذلك من حق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة صرف الدواء من أى فرع من فروع الصيدليات المنتشرة على مستوى الجمهورية بكارنيهات تستخرج لهذا الغرض.

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مصر 365

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