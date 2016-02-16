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ضبط 2 من مروجى المخدرات بمحافظة شمال سيناء

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ضبط 2 من مروجى المخدرات بمحافظة شمال سيناء ضبط 2 من مروجى المخدرات بمحافظة شمال سيناء
أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء اليوم عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش من ضبط " م ى ع "ـ 19 سنة ـ بدون عمل، حال قيادته سيارة ماركة هيونداى فيرنا فضى اللون، وبحوزته قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش و8 قطع صغيرة الحجم تزن حوالى 350 جرام ومبلغ مالى 240 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة من ضبط "م ى أ"ـ مواليد 25/9/1984ـ عامل زراعى ـ مقيم صان الحجر محافظة الشرقية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ( 250 ) جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

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