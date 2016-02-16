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ضبط مزور بالدقهلية بحوزته أختام شعار الجمهورية لوزارتى العدل والخارجية

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ضبط مزور بالدقهلية بحوزته أختام شعار الجمهورية لوزارتى العدل والخارجية ضبط مزور بالدقهلية بحوزته أختام شعار الجمهورية لوزارتى العدل والخارجية
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية من ضبط مزور بحوزة أختام شعار الجمهورية لبعض الوزارات.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدى القرى مدير مباحث المديرية بضبط "حمدى.ا.ع.إ" 61 سنة حاصل على دبلوم تجارة، مقيم قرية "نشا" دائرة مركز نبروه، السابق اتهامه فى 6 قضايا "تزوير، تقليد وترويج العملة، نصب، تبديد" بمسكنه، وبحوزته 4 أخاتم لشعار الجمهورية لوزارتى "العدل والخارجية"، وكذا مجموعة من الأوراق والشهادات منسوب صدورها لـ(وزارة الدفاع، جامعة المنصورة، مديرية التربية والتعليم بالدقهلية)، و9 أكلاشيه باسم كل من (الرائد/ عادل فاروق فتوح، المقدم/ محمد عبد الفتاح عبد الوهاب، المقدم/ السيد عبد الحميد السيد)، وفلاشة تحوى نماذج لأوراق منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وبمواجهته اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد قيامه بتزويرها وغيرها من المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2035/2016 جنح مركز نبروه، جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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المتهم
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