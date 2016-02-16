القبض على عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 طلاب تخصصوا فى سرقة السيارات من أمام المنازل للتنزه بها داخل الإسماعيلية.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للرائد محمد جميل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان مفادها قيام كل من "أحمد.س.أ" 15 سنة طالب مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث، و"عبد الرحمن.م.أ" 15 سنة طالب مقيم ذات الناحية، و"شريف.أ.ع" 15 سنة طالب مقيم ذات الناحية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات من أمام المنازل، والتنزه بها بدائرة المدينة وتركها بعد نحو خمس ساعات تقريباً دون الاستيلاء على أى متعلقات منها.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات لضبط المتحرى عنهم سالفى الذكر بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقات السيارات، وأنهم وراء ارتكاب الوقائع الآتية: واقعة سرقة السيارة رقم 20887 ملاكى الإسماعيلية ماركة كيا برايد حمراء اللون، والمحرر بشأنها المحضر رقم 959 لسنة 2016 جنح قسم ثالث، وواقعة سرقة السيارة رقم 16574 ملاكى الإسماعيلية ماركة سوزوكى ماروتى كحلى اللون، المحرر بشأنها المحضر رقم 999 لسنة 2016 جنح قسم ثالث، وواقعة سرقة السيارة رقم 114487 ملاكى الإسماعيلية ماركة كيا برايد كحلى اللون، المحرر بشأنها المحضر رقم 828 لسنة 2016 جنح قسم ثان، وواقعة سرقة السيارة رقم 7865 ط ص و ماركة كيا برايد فيرانى اللون، المحرر بشأنها المحضر رقم 1002 لسنة 2016 جنح قسم ثان.