شرطة التموين تضبط طن دواجن فاسدة قبل بيعها بالجيزة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على صاحب مجزر لحوم ودواجن يقوم بتجميع وإعادة تعبئة اللحوم والدواجن الفاسدة، وبيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام مالك مجزر بذبح وتجهيز الدواجن، يعمل بدون ترخيص بنطاق الجيزة، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "اللحوم والدواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة فرمها وتعبئتها داخل عبوات خالية من أى بيانات وطرحها للبيع للجمهور.

وقامت، اليوم، مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المتحرى عنه ترافقهم لجان من مديرية الطب البيطرى ومفتيشى الأغذية بوزارة الصحة، وتمكنوا من ضبط مالك المجزر، بحوزته طن و350 كيلو "مفروم دواجن، وهياكل، وأوراك دواجن" غير صالحة لاستهلاك الآدمى، تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.