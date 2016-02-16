ضبط 43 هاربا من أحكام قضائية.. و7 قضايا تموينية بشمال سيناء

أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء اليوم، الثلاثاء، عن تمكن قوات الشرطة من ضبط 43 محكوما عليهم بينهم " م م ع " فى القضية رقم 394 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثالث العريش ( مخدرات ) حصر رقم 2 لسنة 2016 السجن المشدد ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه.

و15 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى ، 6 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف.، و9 محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، و12 مخالفات.

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 7 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 64 مخالفة متنوعة.

كما أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 38 انتظار خاطئ، و24 بدون رخصة قيادة، 17 بدون رخصة تسيير، 8 نموذج 125، 169 مخالفات متنوعة ، 18 صلاحية فنية، 11 سحب تراخيص ، 53 تصالح ، 15 مخالفة السرعة رادار.