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ضبط 43 هاربا من أحكام قضائية.. و7 قضايا تموينية بشمال سيناء

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ضبط 43 هاربا من أحكام قضائية.. و7 قضايا تموينية بشمال سيناء ضبط 43 هاربا من أحكام قضائية.. و7 قضايا تموينية بشمال سيناء
أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء اليوم، الثلاثاء، عن تمكن قوات الشرطة من ضبط 43 محكوما عليهم بينهم " م م ع " فى القضية رقم 394 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثالث العريش ( مخدرات ) حصر رقم 2 لسنة 2016 السجن المشدد ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه.

و15 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى ، 6 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف.، و9 محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، و12 مخالفات.

كما تمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 7 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 64 مخالفة متنوعة.

كما أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 38 انتظار خاطئ، و24 بدون رخصة قيادة، 17 بدون رخصة تسيير، 8 نموذج 125، 169 مخالفات متنوعة ، 18 صلاحية فنية، 11 سحب تراخيص ، 53 تصالح ، 15 مخالفة السرعة رادار.

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مصر 365

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