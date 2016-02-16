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ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية و4 سائقين تحت تأثير المخدرات بالقاهرة

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ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية و4 سائقين تحت تأثير المخدرات بالقاهرة ضبط 8 آلاف مخالفة مرورية و4 سائقين تحت تأثير المخدرات بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، اليوم، الثلاثاء، من ضبط 7605 مخالفات مرورية تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه، والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

كما رصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة من رصد 4 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.

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مصر 365