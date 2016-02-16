بالصور.. ضبط سيارة مسرقة من القاهرة بكفر الشيخ بعد 18 يوماً

تمكنت وحدة مرور الحامول بقيادة الرائد عادل عبد الوهاب، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، خلال حملة مرورية، من ضبط سيارة تحمل أرقام 18218 ملاكى دقهلية لوحات مزورة وقدم قائدها رخصة تسيير مزورة، وتم رفع البصمات وتبين أنها تخص السيارة رقم ب ب س 147 ملاكى القاهرة، ومبلغ بسرقتها فى المحضر 302 جنح قسم 15 مايو لسنة 2016، منذ 18 يوماً تم ضبط المتهم والسيارة.

تم التحفظ على السيارة واحتجاز قائدها بمركز شرطة بيلا، تحرر المحضر رقم 1077 إدارى بيلا، وجارى العرض على النيابة العامة.

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