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حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى استدرج طفل عمره 4 سنوات واغتصابه بقليوب

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حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى استدرج طفل عمره 4 سنوات واغتصابه بقليوب حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق فى استدرج طفل عمره 4 سنوات واغتصابه بقليوب
أمر عمر الصغير، وكيل أول نيابة قليوب، اليوم، الثلاثاء، بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه باستدراج طفل عمره 4 سنوات لشقته بنفس عقار أسرة الطفل ومحاولة التعدى عليه جنسيا.

كان رئيس مباحث مركز قليوب تلقى بلاغًا من كل من "نعمة.م"، 24 سنة، ربة منزل، و"هداية.ع"، 47 سنة، تاجر خُردة، "شقيق زوج الأولى"، بقيام "عصمت.م" 52 سنة، عامل، مُقيم بذات العقار بسكنهم بدائرة المركز باستدراج نجل الأولى الطفل "آدم.س" 4 سنوات، للشقة محل سكنه ومحاولة التعدى عليه جنسيًا أثناء قيامه باللهو أعلى العقار، الذى يسكنون فيه و تمكن بعض الأهالى من استهداف المتهم وضبطه واقتياده على الفور لديوان المركز، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3539 جنح مركز قليوب لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بعرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان عما إذا تم الاعتداء الجنسى عليه من عدمه.

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مصر 365