الزمالك يستعيد طارق حامد أمام أسوان

تأكد استعادة الزمالك للاعب وسطه طارق حامد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة سموحة في يناير الماضي.

وأصيب حامد بجزع في رباط الركبة الداخلي ما حرمه من المشاركة في مباريات الزمالك الثلاثة الأخيرة بداية من الإسماعيلي ثم الأهلي ووادي دجلة.

وواصل طارق حامد تدريباته التأهيلية لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن اللاعب بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد اطمئنان محمد صلاح المدير الفني على تعافيه من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل في الجولة 19 للدوري المصري.

ولم يفز الزمالك في أي مباراة غاب عنها طارق حامد، إذ خسر من الإسماعيلي والأهلي وتعادل مع وادي دجلة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 32 نقطة خلف الأهلي صاحب الـ39 نقطة.